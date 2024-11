Rock the Mountain faz desfile de tons da música brasileira de vários tempos

Pitty é a próxima atração a fazer a multidão entoar com gosto hits que atravessam os tempos, como "Equalize" e "Admirável Chip Novo". A cantora celebra o poder de juntar pessoas diferentes que um festival de música tem, pedindo depois que se abra uma roda de dança "respeitosa".

Pitty canta no segundo dia do Rock the Mountain Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Na sequência, Pabllo Vittar proporciona o auge do festival (leia crítica aqui). Quando seu show termina, há uma migração do público para os diversos espaços do evento ou mesmo para a porta de saída.

Atrações seguintes, CPM 22 e Matuê entregam shows de qualidade, mas sem o apelo ecumênico das atrações anteriores.

CPM 22 garantiu o rock no festival Rock the Mountain 2024, no sábado (9) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

A última participação nos dois palcos principais do evento fica por conta do produtor de trap e funk Papatinho, em uma espécie de DJ set de produções próprias junto com MC. O baile junta um público considerável. Junta com as pistas com DJs que seguem bombando pelo evento, é um final de celebração de um grande dia de música.