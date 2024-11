Quarta-feira, 20/11/2024 O cantor e guitarrista Lenny Kravitz, que se apresenta no Brasil no sábado, 23 de novembro Adam Berry/Getty Images para iHeartMedia Lenny Kravitz volta a tocar em São Paulo após 5 anos José Norberto Flesch Uma semana após o desfile de hits ao vivo do Linkin Park, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe mais uma mostra de sucessos no palco. Lenny Kravitz faz show no estádio no sábado. O cantor e multi-instrumentista não se apresentava na cidade havia 5 anos. A passagem anterior pela capital paulista, em 2019, foi para tocar no Lollapalooza. O show em São Paulo, único no país, integra a turnê mundial que promove 'Blue Electric Light', 12º álbum da carreira de Lenny Kravitz. O artista norte-americano de 60 anos é vencedor de quatro prêmios Grammy e conhecido por hits como 'Always on the Run', 'Are You Gonna My Way', 'It Ain't Over 'til It's Over' e 'American Woman', entre outros. No Brasil É a quinta vez que Lenny Kravitz vem ao Brasil. Em todas, sempre se apresentou em estádios ou megafestivais. Ele lançou 'Let Love Rule', seu primeiro álbum, em 1989, mas só estreou em palcos do país em 2005, quando fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Voltou dois anos depois para participar do Live Earth Concert, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Em 2011, foi uma das atrações do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e em 2019 veio para o Lollapalooza, em São Paulo. No sábado, no Allianz, a programação começa às 16h. Frejat, Liniker e Lianne La Havas fazem shows de abertura para Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Sábado, 23 de novembro, 16h

Allianz Parque

Van Campos/AgNews Cidades do interior de SP e do RJ têm festivais Armandinho (foto), Detonautas e Capital inicial são headliners de festivais no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. O cantor se apresenta na sexta no Kapivara Fest, em Piracicaba (SP), que tem ainda Terno Rei, Oriente e Rancore. Em Nova Odessa (SP), no sábado, o Isso é Rock Festival reúne Detonautas, Raimundos, CPM 22 e Thiago Castanho + Marcão Britto. O Capital lidera o lineup do Rock Festival, em Nova Iguaçu (RJ), no domingo, outro evento em que Detonautas e Thiago + Marcão fazem shows. Também tocam Biquini Cavadão, Di Ferrero e Fresno. Wallace Barbosa e Rogerio Fidalgo/AgNews Roberto Carlos grava especial de fim de ano Aos 83 anos, o Rei faz show em São Paulo na quarta (27), no Allianz Parque. A apresentação será gravada e transformada no especial de fim de ano da Globo. A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó e os cantores Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Wanderléa são os convidados de Roberto Carlos neste show. Para o especial, o tenor Andrea Bocelli gravou antecipadamente uma participação, durante sua passagem pelo Brasil, em maio passado. O repertório do show deve abranger toda a carreira do cantor. A exibição na TV será em dezembro. BATE-PAPO COM SPLASH De Bonnie a ícone pop: Kat Graham prepara setlist exclusivo para o Brasil Fama de antipática é por ser original, diz Paula Fernandes: 'Não sou falsa' O Teatro Mágico anuncia retorno em turnê com Móveis Coloniais de Acaju FRASE DA SEMANA Liam Gallagher (à esq.), vocalista do Oasis; banda vem ao Brasil em novembro de 2025 Marco Prosch/Getty Images Não sou depressivo. E que tal estar apaixonado todos os dias? Liam Gallagher Cantor do Oasis respondeu fã sobre se gostava da banda The Cure; depois, fã citou música do Cure que fala sobre estar apaixonado às sextas ('Friday, I'm in Love'), para dizer que banda não faz som depressivo, e Liam voltou a responder IMAGEM DA SEMANA Ariana Grande canta com fã no trânsito Reprodução X Marc Atkins/Getty Images Playlist Splash fez uma seleção de músicas para você se preparar para o show de Lenny Kravitz no fim de semana. A compilação abrange todas as fases da carreira do músico. Ouça FIQUE ATENTO! Marcelo Barretto/AgNews Linkin Park mal foi embora e já vai voltar Os dois shows esgotados em São Paulo, no fim de semana, animaram o Linkin Park, e a banda já anunciou que volta ao país no ano que vem, desta vez para shows em quatro cidades. A turnê brasileira de 2025 começa no Rio de Janeiro, com show no dia 8 de novembro. Depois, segue para São Paulo (10/11), Brasília (13/11) e Porto Alegre (15/11). Os locais não foram divulgados nem quando será o início das vendas. Scott Legato/Getty Images Bangers Open Air tem lineup divulgado Avantasia, W.A.S.P., Glenn Hughes e Doro estão entre as atrações que completam o lineup do Bangers Open Air. O festival será nos dias 2, 3 e 4 de maio, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Hughes, que no início da carreira tocou no Deep Purple, encabeça o 'warm up' da sexta (2). Sabaton (na foto, o vocalista Joakim Brodén) comanda a programação do dia 3, e o Avantasia, a do dia 4. Michael Buckner/Penske Media Stray Kids anuncia shows no Brasil Já pode incluir o Stray Kids na agenda de shows internacionais. Um dos mais cultuados grupos do k-pop vem ao Brasil para shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, em abril de 2025. A primeira passagem do SKZ, como também é conhecido, pelo país vai começar pelo Rio, com apresentação no Estádio Nilton Santos, no dia 1. Depois tem show em São Paulo, no Estádio do MorumBIS, no dia 5. PROGRAME-SE! A banda inglesa The Vaccines (na foto, o vocalista Justin Young) faz show em São Paulo na quinta Aldara Zarraoa/Redferns Quinta The Vaccines - Cine Joia (São Paulo)

Kiko Zambianchi & Paul Pesco convidam Omar Hakim, Rachel Z, Corey Glover, Dinho Ouro Preto e outros - Audio (São Paulo)

Lianne La Havas - Circo Voador (Rio de Janeiro) Sexta Manowar - Galpão 17 (Brasília)

Crumb - Agyto (Rio de Janeiro)

Racionais - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Lulu Santos - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Day Limns - show de encerramento da turnê - Audio (São Paulo)

Kapivara Fest (Armandinho, Terno Rei, Oriente e Rancore) - Clube Cristóvão Colombo (Piracicaba - SP)

Um Festival (Nando Reis, Paralamas do Sucesso e Raimundos) - Ginásio de Esportes Moringão (Londrina - PR)

Gilberto Gil - Classic Hall (Recife)

Glaucia Nasser - show em homenagem a João Pernambuco - grátis - Praça do Arsenal (Recife)

Ira! - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre) Sexta e sábado Filipe Catto canta Gal Costa - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) Alok durante o Tomorrowland Bélgica 2024; no sábado, ele toca no entorno do Mangueirão, em Belém Divulgação Sábado Lenny Kravitz - Allianz Parque (São Paulo)

Keinemusik, com Adam Port e outros - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Crumb - Cine Joia (São Paulo)

Jorge Ben Jor - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Junior - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Ja Rule, Criolo, Djonga e Cone Crew Diretoria - Estádio do Comercial (Ribeirão Preto - SP)

Paralamas do Sucesso - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Isso é Rock Festival (Detonautas, Raimundos, CPM 22, Charlie Brown Jr, Thiago Castanho + Marcão Britto) - Expo America (Nova Odessa - SP)

Alok - grátis - na área externa do Mangueirão (Belém)

Ana Carolina - Qualistage (Rio de Janeiro)

Lobão - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo Mainstreet Festival, com Orochi, Poze do Rodo, Cabelinho, Duquesa, Veigh e outros no sábado; Ja Rule, Djonga, Chefin, Major RD e outros no domingo - Praça da Apoteose (Rio de Janeiro) Domingo Toto - Espaço Unimed (São Paulo)

Revisiting Creedence - Vibra (São Paulo)

Steel Pulse e Clinton Fearon - Audio (São Paulo)

Lianne La Havas - Cine Joia (São Paulo)

Delvon Lamarr - Bourbon Street (São Paulo)

Manowar - Armazém 14 (Recife)

Crumb - Opinião (Porto Alegre)

Rock Festival (Capital Inicial, Biquini Cavadão, Detonautas, Di Ferrero, Fresno; e Marcão Britto e Thiago Castanho - Charklie Brown Jr. 30 Anos) - Espaço de Eventos da Dutra (Nova Iguaçu - RJ) Terça Toto - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Manowar - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Avishai Cohen - Sala São Paulo (São Paulo) Quarta Roberto Carlos - show de gravação do especial de fim de ano - Allianz Parque (São Paulo) Publicidade Compartilhar essa edição