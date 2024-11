De Bonnie a ícone pop: Kat Graham prepara setlist exclusivo para o Brasil

Kat lançou "Broken Hearts Club", um EP com quatro faixas no qual explora temas de superação e empoderamento. "Para ter paz exterior, às vezes é preciso passar por guerra interior. Isso se reflete nas músicas. Essas quatro faixas parecem a rendição daquela parte sua que pode estar machucada e com raiva, mas ainda se sentindo empoderada e lutando."

Kat vem de família de refugiados

Além de sua carreira artística, Kat está envolvida em causas humanitárias como embaixadora da ACNUR, a agência da ONU para refugiados. Vinda de uma família com histórico de migração, ela afirma que esse trabalho "está em seu DNA". "Imigrei para os EUA, e minha avó imigrante ajudou a me criar com a minha mãe. Meu pai era liberiano, o pai dele era refugiado. Sempre foi um conceito muito próximo para mim, porque durante minha vida inteira ouvi histórias que falavam do que minha família passou."

Conflito sempre foi uma questão muito próxima. Sempre senti que tinha que estar pronta para que eu pudesse para ajudar a todos. Ninguém escolhe ser um refugiado. Isso pode acontecer com qualquer um amanhã. Gostaria de saber que as pessoas cuidariam de mim se eu precisasse. Kat Graham

Ela conta que tirou grandes lições de vida ao trabalhar diretamente com refugiados. "Mesmo quando você não tem nada, é possível tirar o máximo daquilo e florescer. [...] Uma vez, no campo de refugiados de Zaatari, um menino que não tinha nada, que fugiu para sobreviver, tinha apenas uma bolinha de gude e me deu. Eu caí no choro. É um nível de gentileza que não sei se conseguirei alcançar em algum momento da minha vida, mas que me mudou completamente."

Cantora despontou em "The Vampire Diaries" e ainda trabalha como atriz

Kat ganhou notoriedade interpretando a bruxa Bonnie em "Vampire Diaries" e diz ter lembranças boas e ruins. "É uma memória agridoce. O que eu carrego comigo é a gratidão extrema pelos fãs. Eles realmente mudaram meu entendimento de personagens, da indústria e de relacionamentos."