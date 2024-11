Quarta-feira, 27/11/2024 A dupla Anavitória é uma das principais atrações do Festivalzinho, neste sábado, em São Paulo Mauricio Santana/Getty Images Anavitória, Gadú, Céu: Festivalzinho tem atrações para pais e filhos em São Paulo José Norberto Flesch Não tem mais desculpa para não levar filho em festival. Ao menos se depender do Festivalzinho, evento criado para reunir adultos e crianças em São Paulo, no sábado (30), no Parque Villa-Lobos. Anavitória, Maria Gadú, Mariana Aydar, Céu, Patati Patatá e Tiquequê, entre outros, estão na programação. O que vai acontecer O Festivalzinho terá dois palcos. As apresentações serão intercaladas, com o intuito de deixar as famílias reunidas em qualquer um dos shows. Para o Palco Castelo estão escaladas a dupla Anavitória e as cantoras Maria Gadú, Mariana Aydar (que se apresentará com Mestrinho do Acordeon), Céu (com seu Baile Reggae) e Luedji Luna (que vai interpretar canções de Sade). Já no Palco Circo, voltado aos pequenos, as atrações são os palhaços Patati Patatá, o espetáculo 'Os Saltimbancos', de Chico Buarque, com direção de Maria Lucia Priolli; Galinha Pintadinha, Tiquequê, e o projeto Beatles para Crianças. Combo O Festivalzinho acontecerá próximo à área da Roda Rico, citada como maior roda gigante da América Latina. Segundo os organizadores, o ingresso para o festival dará acesso também a este e outros brinquedos. Também haverá oficinas criativas, atrações de circo, pintura facial e um espaço dedicado à leitura com contação de história, entre outras coisas. A área de gastronomia contará com opções que vão de lanches a refeições para vegetarianos. Durante as mais de 10 horas de duração do evento, o público esperado é de 6.000 pessoas. Festivalzinho Sábado (30), a partir das 10h

Parque Villa-Lobos

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo

Ingressos: Sympla Publicidade Martin Philbey/Getty Images Bring Me The Horizon comanda noite de metal no Allianz Parque O quarteto britânico Bring Me The Horizon (na foto, o vocalista Oliver Sykes) se apresenta em São Paulo no sábado, no Allianz Parque, em uma noite de metal que tem ainda, na abertura, as bandas Spiritbox, Motionless in White e The Plot in You. Antes, na quinta, o BMTH, como também é conhecido, faz um show solo na Audio, também em São Paulo. Adriano Vizoni/Folhapress Festa Havaiana tem Maria Rita e Monobloco, em Valinhos (SP) O interior de São Paulo é novamente opção no próximo fim de semana para quem gosta de música ao vivo e, principalmente, festivais. Em Valinhos, a Festa Havaiana reúne um lineup com Maria Rita (foto), Monobloco e Deekapz, entre outros. O evento acontece há 30 anos e toma o Country Club, das 20h de sábado às 4h do domingo. PRÓXIMOS FESTIVAIS Claudia Leitte entra para o lineup do CarnaUOL 2025 Fafá, Liniker, Pabllo: festival Psica celebra a diversidade pan-amazônica Lollapalooza complementa lineup com Empire of the Sun, Bush e duo argentino FRASE DA SEMANA A cantora britânica Adele Kevin Mazur/Getty Images for AD Vou sentir muita falta disso. Sentirei muita falta de vocês. Não sei quando vou me apresentar novamente Adele Artista comoveu fãs ao encerrar turnê em Las Vegas, nos Estados Unidos IMAGEM DA SEMANA Major RD quase se queima na apresentação no Mainstreet Festival; clique na foto para ler reportagem Reprodução/Instagram Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Nômade Festival/Rafael Strabelli Playlist Ouça uma seleção de Splash com temas de artistas que farão shows no Festivalzinho, em São Paulo. A compilação inclui atrações para os públicos adulto e infantil do evento. Ouça FIQUE ATENTO! Dana Jacobs/FilmMagic Norah Jones será uma das atrações do Popload Festival A cantora e pianista norte-americana Norah Jones vai se apresentar na volta do Popload. O festival, que não é realizado há dois anos, será no 31 de maio, em São Paulo, no Parque Ibirapuera (capacidade: 15 mil pessoas). Os ingressos estão à venda no site Tickets For Fun. Shareif Ziyadat/Getty Images Stone Temple Pilots já marcou sua volta ao Brasil Após tocar no Summer Breeze Brasil de 2023, o Stone Temple Pilots retorna ao país. Conhecida pelos hits 'Interstate Love Song' e 'Plush', a banda norte-americana dos anos 1990 fará ao menos um show por aqui em maio. Mais informações devem ser conhecidas nos próximos dias. Ricardo Rubio/Getty Images Suzano (SP) terá festival de rock com Marky Ramone O interior de São Paulo ganha mais um festival. Marky Ramone, Inocentes e João Gordo vão tocar no Magic Rock, que acontece no dia 6 de abril em Suzano, no parque Magic City. O ingresso dará acesso às piscinas e os brinquedos do local. Marky tocará também em outras quatro cidades. PROGRAME-SE! Jão faz dois shows de sua turnê de Natal; na sexta, no Rio, e no domingo, em Brasília Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress Quinta Bring Me The Horizon - Audio (São Paulo)

Chico Trujillo - Cine Joia (São Paulo)

David Cross Band - Casa Rockambole (São Paulo) Sexta Flow - Carioca Club (São Paulo)

Racionais - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

João Bosco - Multiplan Hall (São Caetano do Sul - SP)

Angra - Arena Club (Santos)

Sepultura - show remarcado devido aos incêndios que tomaram a cidade na data anterior (24/8) - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Purple Disco Machine, Ashibah e outros - Morro da Urca (Rio de Janeiro)

Jão - Qualistage (Rio de Janeiro)

Paralamas do Sucesso - Via Music Hall (Rio de Janeiro)

Samuel Rosa - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Augusto Silva & Frevo Novo (novo projeto do ex-baterista do Spock) - grátis - Teatro do Espaço Cultural do Choro (Brasília) Sexta e sábado Anelis Assumpção - Sesc Pompeia (São Paulo) Sexta, sábado e domingo MPB4 - Sesc Pinheiros (São Paulo) O DJ e produtor alemão Dixon toca neste sábado em São Paulo no Komplexo Tempo Pablo Gallardo/Redferns Sábado Bring Me The Horizon, Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You - Allianz Parque (São Paulo)

Dixon - Komplexo Tempo (São Paulo)

Venom e Warbringer - Vip Station (São Paulo)

Festivalzinho - evento reúne shows de artistas da música e atrações infantis de sucesso - Palco Castelo: Mariana Aydar e Mestrinho do Acordeon; Baile Reggae da Céu, Maria Gadú, Luedji Luna canta Sade, e Anavitória - Palco Circo: Patati Patatá; o espetáculo Os Saltimbancos, de Chico Buarque, com direção de Maria Lucia Priolli; Galinha Pintadinha, Tiquequê e Beatles para Crianças - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Paulo Ricardo - show Voz, Violão e Rock 'n' Roll 2 - Blue Note SP (São Paulo)

Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Festa Havaiana (Maria Rita, Monobloco, Deekapz e outros) - Country Club (Valinhos - SP)

Jinjer e Heaven Shall Burn - Opinião (Porto Alegre)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

Chico Trujillo - Kingston Club (Rio de Janeiro)

Nando Reis - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Guilherme Arantes - Qualistage (Rio de Janeiro)

Rubel, com participação de Tim Bernardes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Angra - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Gabriel O Pensador - grátis - Skate Parque São Francisco (Niterói - RJ)

Criolo - Live (Curitiba)

Ney Matogrosso - Classic Hall (Recife) Sábado e domingo Festival Mnfst (Os Garotin e outros no sábado; Gabriel O Pensador e outros no domingo) - grátis - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro) Sábado, domingo e segunda Liniker - Vivo Rio (Rio de Janeiro) ESGOTADO Domingo Gipsy Kings - Vibra (São Paulo)

Maurício Manieri - Espaço Unimed (São Paulo)

Letuce - Casa Natura Musical (São Paulo)

Angra - Rancho (Guarulhos - SP)

Jinjer e Heaven Shall Burn - Tork and Roll (Curitiba)

Venom e Warbringer - Mister Rock (Belo Horizonte)

Jão - Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Brasília) Domingo e quarta Manu Chao - show acústico - City Lights (São Paulo) Terça Jinjer e Heaven Shall Burn - Mister Rock (Belo Horizonte)

Billie - Studio Stage (São Paulo) Quarta Zella Day - Fabrique (São Paulo)

Jão - Teatro Positivo (Curitiba) Publicidade Compartilhar essa edição