Fafá, Liniker, Pabllo: festival Psica celebra a diversidade pan-amazônica

Outras estrelas completam o lineup deste ano: a diva pop Pabllo Vittar; a rapper Duquesa, indicada ao prêmio internacional BET Awards; a icônica batalha dos bois de Parintins; e a Banda Os Brothers, potência do tecnomelody e do arrocha do Pará. Haverá ainda um encontro inédito entre Nilson Chaves e Íris da Selva, duas gerações da música popular paraense.

Duquesa é uma das atrações do festival Psica, em dezembro, em Belém do Pará Imagem: Rogério Passini/@alpassini

O Psica é um dos maiores festivais de música da região norte e um dos mais importantes do Brasil. O evento aposta no protagonismo da cultura preta e periférica da Amazônia nesta 13ª edição.

O conceito da edição 2024 faz uma analogia ao percurso do peixe "dourada", que realiza a mais longa migração de água doce do mundo. São mais de 11 mil quilômetros percorridos na imensidão da Amazônia, desde as águas da cordilheira dos Andes, no Peru, onde nasce o rio Amazonas no Brasil, até o Pará.

A dourada é essa metáfora que resume a pulsão que sempre moveu o Psica: viver profundamente as Amazônias. Essa conexão nos levou a pensar no percurso da dourada, peixe que vem dos Andes até a baía do Marajó. Então o lineup está representando muito do imaginário popular amazônico, que habita no nosso subconsciente, na nossa memória afetiva. Jeft Dias, diretor do Psica

O Psica Dourado começa na sexta, 13 de dezembro, com programação gratuita em seis palcos a céu aberto no bairro da Cidade Velha. Em seguida, o festival ocupa o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para dois dias de festa, no sábado e no domingo, 14 e 15 de dezembro.