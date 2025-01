Quinta-feira, 16/01/2025 O monstro criado para a nova versão do terror 'Lobisomem' Universal Pictures/Divulgação Mais melancólico, o novo 'Lobisomem' ainda assusta Thales de Menezes Ator e roteirista de currículo extenso, Leigh Whannell também dirige. No quinto filme, criou uma versão bem pessoal do lobisomem, personagem frequentador dos cinemas desde o filme com Lon Chaney Jr., em 1941. O diretor já conhece o processo. Em 2015, também reformatou 'O Homem Invisível', outro monstro clássico que teve seu filme original em 1933. Assim como seu 'O Homem Invisível', muito distante do livro original de H.G. Wells, o homem-lobo de Whannell traz diferenças brutais da história tradicional. Existe uma clara intenção de estabelecer uma metáfora das doenças contagiosas mortais. O lobisomem pós-pandemia vivido pelo ator Christopher Abbott é mais melancólico do que ameaçador. Mas ainda assim o perigo é iminente. Ele interpreta Blake, que vê sua família ameaçada por um lobisomem. Aos poucos, ele vai também se transformar em um monstro igual. A maquiagem é incrível, o ritmo do filme é bom e a ausência de clichês segura a atenção da plateia. Os filmes de terror ainda podem inovar. 'Lobisomem', 2025

Onde nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Paris Filmes/Divulgação Halle Berry faz a sessão de 'Não Solte!' valer a pena Halle Berry disse em entrevista que só voltaria aos filmes de terror se encontrasse algum glamour na história. Bem, ela é puro desespero e zero glamour em 'Não Solte!', história de fim de mundo com mais mistérios do que soluções. Ela é uma mãe que se refugia com filhos gêmeos numa casa isolada enquanto o apocalipse está prestes a bater à porta de todo mundo. Boa atriz, ela dribla a falta de rumo e faz a sessão até valer a pena. 'Não Solte!', 2024 | Direção - Alexandre Aja | Elenco - Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Prime Video Universal Pictures/Divulgação 'Wicked' amplia o sucesso do palco para a telona Era inevitável. O musical nos palcos foi um sucesso tremendo, acho que foi montado até no Cazaquistão. O filme era só questão de tempo e já veio com o aviso de que está virando franquia. É um clichê completo de musical da Broadway, por isso deu tão certo. Para quem quer puro escapismo por duas horas e algumas canções bonitas, está tudo ali. Mas é preciso reconhecer que Cynthia Erivo e Ariana Grande têm uma química e tanto. 'Wicked', 2024 | Direção - Jon M. Chu | Elenco - Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum | Classificação - 10 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Taylor Kitsch faz o papel principal na minissérie 'Terra Indomável' Netflix Minissérie de faroeste tem um sucesso inexplicável 'Terra Indomável' nem bem estreou e já foi direto para a lista das mais vistas. Aí você decide assistir aos seis episódios dessa saga ambientada no início da colonização do Oeste dos EUA e fica se perguntando qual a razão de tanta badalação. Algo difícil de responder. É uma minissérie caprichada, um pouco acima da média, mesmo com rostos pouco conhecidos no elenco. Mas falta muita coisa para o espectador estar diante de uma produção memorável. Falta uma boa história, às vezes parece uma telenovela brasileira com cavalos, rifles e tribos indígenas. Na verdade, nem seria uma telenovela brasileira das boas. A ausência de um roteiro mais emocionante, com boas sacadas para fisgar o espectador, é indisfarçável. Para piorar, 'Terra Indomável' fica bem longe de um caráter épico, o que poderia dar até um pouco mais de personalidade à coisa toda. No fim, é uma aventura de caubóis. Pode ser um passatempo destinado a quem gosta do gênero. Mas daí a virar esse sucesso todo é mais um desses casos inexplicáveis no streaming. 'Terra Indomável', 2025

Onde Netflix (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO 'The Pitt', série com episódios lançados semanalmente que teve bom início, lembra uma mistura de 'Plantão Médico' com '24 Horas'. Com o primeiro, a semelhança é ter como astro Noah Wyle, que era colega de George Clooney no 'Plantão Médico' nos anos 1990. E da série que consagrou Kiefer Sutherland como Jack Bauer traz a experiência de ser em 'tempo real'. Seus 15 episódios de uma hora formam um plantão completo de 15 horas num hospital movimentado. 'The Pitt', 2025 | Criação - R. Scott Gemmill | Elenco - Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball | Classificação - 14 anos | Onde - Max Netflix/Divulgação PARA MARATONAR A minissérie japonesa 'Asura' mostra como a descoberta da infidelidade do pai afeta a vida de quatro irmãs e o relacionamento entre elas. Uma história intensa, bem escrita e que foi entregue a um diretor de primeiríssima grandeza: Hirokazu Koreeda, um mestre em dramatizar relações familiares. Ele é responsável por dois longas extraordinários envolvendo personagens crianças: 'Ninguém Pode Saber' (2004) e o recente 'Monstro' (2023), ambos sucessos no Brasil. 'Asura', 2025 | Criação - Kuniko Mukôda | Elenco - Rie Miyazawa, Machiko Ono, Yû Aoi | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Tom Berenger, Jeff Goldblum, Kevin Kline e William Hurt em 'O Reencontro' Columbia Pictures/Divulgação Por que assistir a 'O Reencontro'? Em 1983, o público adulto se identificou com 'O Reencontro'. Na tela, sete amigos passam o fim de semana juntos depois de muitos anos longe um do outro. O motivo é o funeral de um oitavo integrante da turma. O diretor Lawrence Kasdan, que tinha feito sua estreia dois anos antes, no ótimo policial 'Corpos Ardentes', com William Hurt, escreve diálogos magistrais usando seus personagens para discutir a América dos anos 1970 e 1980. A pauta tem sexo, drogas, política, trabalho... O elenco impressiona: William Hurt, Tom Berenger, Kevin Kline, Jeff Goldblum, Glenn Close, JoBeth Williams e Mary Kay Place. Mais um nome que seria estrela no futuro está no elenco. Ou melhor, estava. Kevin Costner gravou várias cenas como o amigo morto, que seriam inseridas como flashbacks, mas, na edição final, Kasdan achou que o público não conhecer o falecido seria mais eficiente para a força narrativa. Costner depois deu a volta por cima e se tornou mais famoso do que seus colegas de 'O Reencontro'. 'O Reencontro', 1983

Warner 25 (+1) filmes para ficar de olho em 2025 2025 já começou com os cinemas cheios! Estamos experimentando o sucesso de 'Ainda Estou Aqui' e 'O Auto da Compadecida 2'. 'Nosferatu' está fazendo barulho, assim como 'Baby' e 'Chico Bento'. E logo chegam por aqui filmes ainda de 2024, como 'Anora', 'Conclave' e 'O Brutalista'. Então fique de olho! Divulgação 'Chico Bento' é 'bão', atual e fiel ao personagem Um causo divertido, aparentemente ingênuo, mas muito astuto e engraçado, sobre o dia em que quiseram derrubar a goiabeira do Nhô Lau. Assim é 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa', do universo de Maurício de Sousa. Dirigido por Fernando Fraiha, ele é tão delicioso quanto as goiabas do sítio do Nhô Lau (Luís Lobianco). Divulgação/ Disney Shape Stallone e sem ator autista: conheça 'MMA' 'MMA - Meu Melhor Amigo', com Marcos Mion, conta a história de Max Machadada, um lutador que descobre ser pai de Bruno, um menino autista de 8 anos. A produção teve o apresentador musculoso ao estilo Sylvester Stallone e preocupação na escolha do ator mirim, que acabou sendo alguém fora do espectro autista.