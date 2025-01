Ao olhar para a própria obra, Marina Colasanti se dizia pronta para partir

"Eu fui amamentada com livros. Minha mãe e minhas babás não nos contavam histórias, liam para nós com os livros no colo. Então, a primeira palavra que me chegou foi a escrita. E a palavra oral é muito diferente da escrita. A palavra escrita implica uma sofisticação, a composição exata de uma frase. A palavra oral é muito diferente, se improvisa, inclui gírias. Eu nunca fui educada com a palavra oral".

Filha de italianos e nascida na Eritreia, os primeiros anos de Marina acompanharam as andanças do pai, funcionário de um órgão controlado pelo governo fascista. Ainda viveu na Líbia e na Itália. No final da década de 1940, por conta da situação da Europa, a família de Marina se mudou para o Brasil.

Na infância, fez dos livros companheiros inseparáveis. Era entre as páginas e histórias que se encontrava no mundo. Quando chegou no Rio de Janeiro e foi morar numa mansão que ficava no atual parque Laje, encontrou ecos daquilo que havia conhecido na literatura de nomes como Emilio Salgari e Rudyard Kipling.

"Eu tinha o cheiro da selva, que havia aprendido nos livros, dentro do nariz. Na primeira noite que passei no Parque Lage, abri as janelas para que entrasse o ar daquela selva misteriosa. Eu cheirei e reconheci o cheiro que eu havia lido em tantos livros. Pensei: então o cheiro do Brasil é esse", relembrou em nossa conversa.

Levou, como sabemos, essa relação com as palavras para toda a vida. Via a poesia como fundamental pela liberdade do gênero, por como cada leitor pode interpretar um poema de acordo com suas próprias emoções, de acordo com a fase de sua vida. Uma literatura que não fala através das palavras, mas por trás das palavras, ilustrava.

Conecta com a forma como Marina enxergava a literatura feita para crianças, a área em que mais se destacou. O colega Bruno Molinero, que faz um trabalho admirável na cobertura dos livros infantis e juvenis, ressaltou: para a autora, um texto para os pequenos não tem a obrigação de ensinar nada.