Felipe Neto na Flip: o que pensar

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo chegou ao final da edição deste ano com números retumbantes. O evento atraiu mais de 700 mil pessoas e ficou abarrotado nos finais de semana. Editores comemoraram vendas que, no geral, superaram bastante expectativas que já eram otimistas.

O público da Bienal procurava, principalmente, por literatura juvenil. Como fazer, então, com que gente que hoje lê Colleen Hoover ou Hwang Bo-Reum, em algum momento, também se interesse por autores que oferecem uma arte mais madura, como Gabriela Cabezón Cámara e Mohamed Mbougar Sarr?

Esses dois últimos são convidados da Flip deste ano, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de outubro com curadoria de Ana Lima Cecilio. Tirar o blazer, colocar um tênis (ou chinelo) e aproximar quem curte bienais de quem não prefere o evento de Paraty, universos de leitores que parecem tão distantes, deveria ser um desafio prioritário para o setor. Com cuidado para não sucumbir ao fluxo da grana e às listas de mais vendidos, é preciso buscar diálogo com essa literatura mais pop.