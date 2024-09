Bienal do Livro de São Paulo: 11 dicas para quem pretende ir ao evento

Extra - Anote minha agenda. Apareça para ouvir algum dos papos e dar um alô:

Sexta (6), às 18h, no estande Amazon Kindle, mediarei a conversa entre Gustavo Lambert, da TAG; Luara França, da Aleph; Pétala Souza e Isa Souza, ambas do Afrofuturas; sobre o papel do clube dos livros.

Terça (10), às 19h15, estarei com Samir Machado de Machado, autor de "Tupinilândia" e "O Crime do Bom Nazista" (Todavia), e Leonardo Padura, de "Pessoas Decentes" e "O Homem que Amava os Cachorros" (Boitempo), na Arena Cultural. A conversa será sobre o elo entre investigações criminais e momentos históricos.

Quarta (11), meio de campo da conversa entre Verônica Hipólito e Joana Maranhão na Arena de Entrevistas Skeelo.

Também na quarta, às 18h, no Papo de Mercado, farei o meio de campo da conversa sobre tradução e revisão com Caetano Galindo e Ana Elisa Ribeiro.

Sexta (13), às 20h, estarei num dos espaços do Bibliosesc para mediar o papo "Brasil e Colômbia: Habitar com Palavras" com Socorro Acioli, de "A Cabeça do Santo" e "Oração Para Desaparecer" (Companhia das Letras), e com a poeta colombiana Andrea Cote.