Os 'favoritos' ao Nobel de Literatura e a melhor forma de usar essas listas

Os favoritos de agora para o Nobel de Literatura segundo as apostas:



1 - Can Xue

2 - Gerald Murnane

3 - Anne Carson

4 - Lyudmila Ulitskaya

5 - Mircea Cartarescu

6 - Thomas Pynchon

7 - César Aira e Ngugi Wa Thiong'o

9 - Haruki Murakami, László Krasznahorkai e Michel Houellebecq pic.twitter.com/e0Yq9lqi5I -- Rodrigo Casarin (@rodcasarin) August 13, 2024

Há quem olhe para essas listas de apostas e torça o nariz. Nunca acertam nada, dizem. Não é verdade.

É raro que o vencedor do prêmio encabece o favoritismo, mas nos últimos anos os escolhidos pelos suecos estavam bem cotados. A francesa Annie Ernaux era uma das líderes do ranking em 2022. No ano passado, o norueguês Jon Fosse estava por ali também, numa posição intermediária.

Isso pouco deveria importar. Faz bem encarar listas e prêmios mais como possibilidades e sugestões do que como regras ou ordens. Alguns leitores ficam meio para baixo quando notam não conhecer quase nenhum dos autores, sei disso, mas não há razões para se envergonhar ou se sentir pressionado. Muita coisa - e muita coisa boa - nos escapa. Sempre. Esperto é quem olha para esses nomes com tranquilidade e aproveita para tirar algo daí.

Só fui descobrir e gostar do tanzaniano Abdulrazak Gurnah após o prêmio de 2021. Jon Fosse mesmo era praticamente desconhecido dos leitores brasileiros até o anúncio de seu Nobel. Agradeço ao prêmio por ter me levado a um autor de fato admirável, com uma prosa hipnotizante, cheia de fiordes e mistérios.

Olhar agora para os favoritos é expandir essa possibilidade de conhecer novas literaturas. Não lembro se já encarei algo do húngaro László Krasznahorkai. O francês Pierre Michon e o chileno Raul Zurita são nomes para colocar no radar. Quem sabe um dia minhas leituras e seus livros não se encontram.