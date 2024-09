Tradicional pizza italiana? Livro alerta para as papagaiadas da gastronomia

Fazer com que o leitor levante a guarda contra essas artimanhas da propaganda e passe a desconfiar do monte de histórias disseminadas acriticamente é o principal mérito de "As Mentiras da Nonna". Recém-publicado pela Todavia com tradução de Alessandra Siedschlag, o livro de Alberto Grandi mostra como a tal cozinha italiana é, acima de tudo, uma invenção do marketing.

Professor de história da alimentação da Universidade de Parma, o autor defende que o mito dessa cozinha é bem recente: nasceu nos anos 1970, num movimento para valorizar produtos locais e incentivar o turismo. Por trás da suposta tradição estão relances de hábitos e pedacinhos de histórias remendados e colados para se criar uma mitologia culinária.

O passado da Itália é feito sobretudo de miséria e fome, argumenta Grandi. Na península costurada como país em 1861, camponeses comiam o que tinham à disposição. Dificilmente conseguiam ir além de uma polenta rala.

Pratos elaborados e produtos requintados eram luxos de uma pequena elite e raramente atravessavam séculos sem mutações ou esquecimentos. Ou seja, desconfie de quando tentam lhe empurrar algo como sendo idêntico ao feito, sei lá, na Idade Média, quando inclusive os parâmetros de gosto eram bem diferentes dos atuais.

Grandi aponta o massivo deslocamento de italianos para as Américas entre os séculos 18 e 19 como um fator crucial para que tal gastronomia tomasse a forma que tem hoje. Neste canto do mundo, os emigrantes tiveram mais acesso a uma boa diversidade de produtos.

Começaram, então, a misturar o que achavam neste continente com algumas receitas básicas carregadas consigo. A imagem da pizza como tradicional da Itália, por exemplo, é um "efeito colateral" da emigração de italianos sobretudo para a América do Norte, aponta o autor. O macarrão à carbonara, tão na moda nos últimos anos, seria outra criatura parida dessa confluência de culturas transatlânticas.