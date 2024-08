Ações dão força para que bibliotecas sejam refeitas no Rio Grande do Sul

Para contornar essa, digamos, falta de noção, o Clube dos Editores do Rio Grande do Sul está com a campanha Final Feliz (se você estranhou o nome, estamos juntos, mas foquemos na nobreza da causa). A ideia é levantar a grana que for possível via financiamento coletivo para, na sequência, comprar livros novos para bibliotecas escolares e comunitárias atingidas pelas enchentes.

Até aqui, já levantaram quase R$50 mil. Caso consigam forrar o chapéu com todo o valor almejado, meio milhão de reais, até 100 bibliotecas do estado, voltadas para diferentes públicos, receberão alguma atenção.

A ideia é que o dinheiro seja gasto comprando livros de 22 editoras gaúchas, diversas delas também bastante prejudicadas. A informação de que o depósito da L&PM havia sido tomado pelas águas, lembremos, foi uma notícia marcante do desastre para os leitores.

Ainda hoje, diversos setores do Rio Grande do Sul seguem tentando entender a dimensão do que sofreram e pensam em ações para se reerguer.

Dias atrás, o Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul) divulgou um balanço com os estragos em seu acervo: aproximadamente 4 mil peças de 700 artistas foram de alguma forma atingidas, o que representa 70% da coleção do lugar. Sobretudo gravuras, desenhos e fotografias foram prejudicados ou destruídos pela mistura de água, lama e sujeira.

É só mais uma amostra de como as enchentes foram cruéis também com as artes.