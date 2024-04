Hollywood proíbe youtuber brasileiro de usar o nome 'Meu Tio Oscar'

Nome próprio, com cinco letras. É isso que está no centro de um desentendimento entre a principal associação profissional de Hollywood, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e Felipe Haurelhuk. Na disputa entre Davi e Golias, o pequeno youtuber brasileiro — que tem cerca de 15 mil inscritos em seu canal — ficou na mira de um verdadeiro "canhão" legal. Tudo por causa da marca Oscar.

O que está acontecendo

Formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense e fã da maior premiação do setor desde os anos 1990, Haurelhuk criou, há cerca de seis anos, um canal no YouTube para apresentar as produções que venceram o Oscar no passado, além de tecer críticas sobre os indicados do ano corrente e comentar a festa ao vivo por meio da plataforma de vídeos do Google. Para a iniciativa, escolheu o nome "Meu Tio Oscar".

"Oscar é um apelido [do Academy Awards, que é o nome oficial da premiação]", explica o cineasta. "A teoria mais aceita historicamente — nem a própria Academia sabe exatamente, com 100% de certeza — diz que um bibliotecário da Academia, na década de 1930, olhou para a estatueta e falou: 'Olha, parece o meu tio Oscar'. Por isso eu batizei o nome do canal, para fazer essa ligação histórica".