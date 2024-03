Oscar busca renascer em 2024 na esteira do fenômeno 'Barbenheimer'

Contudo, aquele que parece ser o "ponto ideal" é realmente "Oppenheimer". Ainda que tenha elementos de Oscar Bait, o longa sobre o "Pai da Bomba Atômica" foi um grande sucesso comercial (com US$ 935 milhões de bilheteria, a segunda melhor entre os indicados), garantindo a simpatia e torcida de muita gente. Podemos dizer que o diretor Christopher Nolan alcançou o status de destaque tanto no cinema comercial quanto no de autor, tal qual fez Steven Spielberg.

Tentando prever o futuro, é quase certo que "Oppenheimer" vença boa parte das 13 indicações que recebeu. A ansiedade das pessoas é tanta que podemos contar com um novo aumento de audiência para a cerimônia do Oscar em 2024, na esteira do "Barbenheimer".

Ao mesmo tempo, o tiro pode sair pela culatra. As concessões da AMPAS são vistas, por parte dos fãs de cinema, como quase que uma obrigação de premiar "Barbie". O fato da diretora Greta Gerwig não ter sido indicada já causou muitas críticas, e há uma boa chance da produção terminar a noite sem nenhuma estatueta - a canção "I'm Just Ken" é a grande esperança de tirar o zero do placar. Se isso se confirmar, as críticas devem ser pesadas.

Pois é, até o glamour de Hollywood precisa se repaginar para fazer sentido neste mundo em que vivemos hoje.

