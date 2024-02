Desastre de 'Madame Teia' é ruim para Sony, mas pode ser ótimo para Marvel

Um dos grandes empecilhos da produção é que ela não alcançou um perfil demográfico relevante. No geral, longas de super-heróis possuem um público majoritariamente masculino, entre 65% e 70%, na América do Norte. O filme estrelado por Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabela Merced tinha como objetivo ressoar entre as mulheres — e os números indicam que as espectadoras representaram apenas 46% de quem foi aos cinemas até aqui.

A lição é clara: não adianta nada querer inovar no formato, apelando para uma nova audiência, se a divulgação não é feita de forma adequada ou nem o produto é bom.

Resultado? "Não devemos ver um outro filme da 'Madame Teia' nem daqui a uma década", disse uma fonte de mercado ouvida pelo THR.

Para não dizer que tudo está perdido, uma última esperança é que a produção consiga dar a volta em suas falhas para se destacar justamente por elas, se tornando um sucesso "camp" pela curiosidade que poderá gerar com o público. É o que garantiu que adaptações do passado, como "Flash Gordon", "Barbarella" e até "Batman & Robin", ganhassem um status cult, com suas inúmeras reprises na TV paga a exibição no streaming. Ainda assim, seria um tiro de longo prazo.

Isso coloca em xeque o futuro. Neste momento, todas as fichas da Sony estão em "Kraven, O Caçador", produção estrelada por Aaron Taylor-Johnson (quev já foi o Mercúrio da Marvel Studios), um antigo vilão do Homem-Aranha agora transformado em anti-herói.

Com orçamento estimado em US$ 130 milhões (R$ 641 milhões), "Kraven" teria que gerar uma receita de ao menos US$ 250 milhões (R$ 1,23 bilhão) nos cinemas. Resta ao estúdio torcer para que o fracasso em fevereiro não reverbere tanto na estreia de agosto.