Essas produções foram bombardeadas pelo fogo amigo. Após a fusão da WarnerMedia com a Discovery, a divisão de filmes baseados nas histórias em quadrinhos da DC ficou a cargo do cineasta James Gunn e do produtor Peter Safran. Mais do que rapidamente, eles anunciaram o fim do DCEU, o universo compartilhado iniciado há alguns anos pelo diretor Zack Snyder e do qual todos os longas mencionados fazem parte. Veio o sentimento de beco sem saída, de projeto largado. Fim de feira.

Tem mais. "Aquaman 2", em sua maior parte, recicla ideias e referências de outras produções, inclusive de estúdios concorrentes. Parece uma reprise. O desgaste da fórmula está bem claro.

A Marvel Studios - de Os Vingadores - enfrenta o mesmo desafio. Por ter exagerado no volume de produções, a Casa das Ideias perdeu a sua magia. Virou carne de vaca. Pior: fica cada vez mais difícil surpreender, criando novamente aquela sensação de descoberta que tivemos com o primeiro "Homem de Ferro".

Resultado? "As Marvel", que estreou há dois meses, está fazendo ainda mais feio que "Aquaman 2": US$ 205 milhões nas bilheterias globais. Isso para um orçamento de US$ 275 milhões. É o maior fracasso na história da empresa. Mais uma vez o futuro do estúdio está em xeque.

Cinema busca um novo modelo

O fim melancólico do DCEU revela que o momento dos super-heróis definitivamente passou. Hollywood precisa desesperadamente encontrar outros motivos para levar o público aos cinemas, mas a indústria ainda busca uma nova fórmula. O próximo modelo passa necessariamente por orçamentos enxutos, dentro das bilheteiras menores, mas mantendo universos compartilhados e inúmeras continuações que fidelizem as pessoas.