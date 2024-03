Preta Gil diz ter sido iludida por Ana Carolina: 'Na hora H não rolava'

Ainda na entrevista, Preta Gil fala abertamente sobre ter "se experimentado".

Sempre tive relacionamentos sérios, mas eu me experimentei. Fiz suruba sim. Organizei algumas. Fui muito feliz, me diverti, beijei muito na boca, e me apaixonei milhares de vezes. [...] Sou uma mulher mais careta e tradicional. Estou tentando pegar essa energia do Gominho e da Bela [sobre relacionamentos abertos] e acho que vai ser bom pra mim.

Ao relembrar de relacionamentos, Preta conta também que quer mudar um "padrão":

Olhei para trás e vi que tinha uma tendência [de gostar do boy padrão], mas eu quero desconstruir agora. Não deu em nada. Quer dizer, deu algumas 'galhas' aqui na minha cabeça.

Gominho aconselha Preta Gil a arrumar um "boy baiano", e a cantora cita inúmeras vezes o cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como "O Kanalha": "Ele vai achar que estou afim dele".

Preta termina a entrevista dizendo: