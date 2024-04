'Cilada', 'Dança da Vassoura': Anderson deu voz aos maiores hits do Molejo

No final da década de 1980, Anderson Leonardo se juntou a mais cinco amigos para fundar um grupo de pagode. O cantor, que morreu hoje aos 51, não imaginava que cantaria hits divertidos que embalariam gerações e daria voz aos maiores sucessos do Molejo.

Música e diversão

O primeiro álbum do Molejo foi lançado em 1993, cinco anos após a criação do grupo, e vendeu mais de 100 mil cópias. O carro-chefe foi o single "Caçamba" e, de cara, o grupo se viu no topo das paradas de sucesso.

O sucesso nacional seria consolidado com o lançamento do terceiro álbum, "Não Quero Saber de TiTiTi" (1996) e o hit "Cilada". Nos anos seguintes, eles lançariam os sucessos "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura". Essas músicas consagraram o Molejo como um dos principais nomes do pagode na década de 1990.