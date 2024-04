Quem é Joyce Alane: cantora abriu show de Emicida e lança 'Golpe Baixo'

Foi na última sexta-feira, em Olinda (PE), que Joyce Alane fez a sua primeira performance ao vivo da música "Golpe Baixo" e chamou a atenção ao abrir o show AmarElo, de Emicida.

A cantora e compositora pernambucana, em apenas quatro anos de carreira já obteve milhões de plays em todas as plataformas de streaming e foi indicada, em 2023, ao Prêmio Multishow na categoria Brasil, com a música "Idiota Raiz (Deixa Ir)", lançada em parceria com o cantor João Gomes.

A nova música, "Golpe Baixo" - já disponível nas plataformas digitais - fala sobre um término de namoro, em que a confiança de se mostrar como se é e dividir confidências para uma determinada pessoa, se transforma em medo de se abrir para outros possíveis amores, justamente porque já foi exposta quando um relacionamento chegou ao fim.