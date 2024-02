Fátima Bernardes não vê saída da Globo como aposentadoria; saiba bastidores

Uma eventual saída de Fátima gerou receio de que houvesse uma fuga de patrocinadores, pois a apresentadora tinha um forte atrativo para marcas. A emissora cogitou até acabar com o Encontro, mas optou por continuar com Patrícia Poeta à frente da atração.

Ainda em 2021, Fátima fez outros pedidos para a direção, na tentativa de desenhar com calma a sua saída. Ela conversou com a emissora e pediu para não comandar mais a cobertura do Carnaval. O argumento era o mesmo: ter mais tempo livre, e o pedido foi aceito.

Fátima Bernardes assumiu o The Voice Brasil já sabendo que não ficaria muito tempo por lá. No entanto, era uma forma de permanecer na emissora e ir desenhando, com calma, algum projeto especial ou o fim de seu contrato.

Assim como a Gente, programa que Fátima estreou em outubro no GNT, foi uma tentativa da Globo de ter mais um pouco da apresentadora tão aclamada em seu casting. Mas a atração não emplacou e corre até risco de não ter nova temporada. Não fazia mais sentido seguir com o contrato.

Não é aposentadoria

Nos corredores da Globo, desde o início de 2022, já era comentado que a apresentadora ensaiava sua despedida. Mas não de uma forma triste, ou definitiva. Era apenas uma redução da carga de trabalho, mantendo aberta a possibilidade de projetos especiais.