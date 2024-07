Com prisão, Viviane e Gracy, doc de Belo tem spoiler: 'Não vai passar pano'

"Como compositor e cantor, aprendi algo e levei para a minha carreira. Você tem que viver aquela emoção, viver aquela história. Mesmo que eu não tenha participado, tento fazer com que a minha interpretação chegue no coração dos fãs. Aí eu conto com o dom de Deus e com a minha voz. Até o Belo chora com Belo", diz.

*A coluna viajou para Fortaleza, Ceará, à convite da produção do evento