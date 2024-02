Fátima Bernardes deixa Globo após 37 anos

O The Voice Brasil, apresentado por Fátima nos últimos dois anos, foi cancelado após ser exibido por mais de dez anos. Em 2023, também apresentou o Assim Como A Gente, programa de entrevistas no GNT, canal que pertence às Organizações Globo

Fátima é atualmente contratada da agência Play9, empresa de conteúdo digital do influencer Felipe Neto, e vai auxiliar na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela estará na equipe do projeto Paris É Brasa, no qual jornalistas e influenciadores vão produzir conteúdo para marcas no YouTube e redes sociais.