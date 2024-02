Adnet e Patrícia ensaiam reconciliação após Carnaval; saiba bastidores

Segundo amigos do casal, dois fatores pesam positivamente na reconciliação: o primeiro é que Adnet é considerado por Patrícia um "paizão", e ela quer manter a família perto. Ele é pai de Alice, de 3 anos, fruto do relacionamento com Patrícia.

O segundo fator é o amparo que Adnet representa para Patrícia, já que ela, natural do Rio Grande do Sul, vive longe da família. Isso tem pesado na decisão deles de seguir com a relação.

Adnet e Patrícia vivem um relacionamento desde 2017.

Apesar de dizer que estava separado de Patrícia quando beijou outra mulher, fontes contaram à coluna que os dois estavam juntos, e que os beijos na Sapucaí não foram os primeiros de Adnet fora do casamento.