Edição do BBB 24 dá gás à rivalidade entre equipes de Davi e Isabelle

As equipes dos amigos Davi e Isabelle no BBB 24 (Globo) posicionaram os brothers um contra o outro após o desentendimento entre eles na festa desse sábado (24).

No Instagram, a equipe da sister publicou dois momentos da festa, lamentando as interações com Davi em longos textos. Já os administradores das redes do brother disseram que o "squad" (grupo) dele é composto por Alane, Beatriz e Matteus — sem Isabelle.

No Central Splash de hoje (26), Lucas Pasin disse que a própria edição do programa de ontem (25) deu gás à rivalidade entre as equipes.