SBT e Record esquecem que artistas como Chiquinho também têm contas a pagar

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirmou notar um certo descontentamento de Edílson com os canais de TV em que trabalhou. "Sei que ele tem um pouco de mágoa de não ter sido aproveitado - nem pela Record, nem pelo SBT - depois dessa fase em que fez muito sucesso com o público da Eliana. Sinto que ele se ressente de ter sido escanteado depois de ter contribuído para o êxito da Eliana e do Gugu."

Para o jornalista, faltou mais sensibilidade e consideração das emissoras ao deixar de tê-lo em conta para novas oportunidades. "O artista é sensível - e também tem boletos para pagar, todos os dias. A pessoa faz um tremendo sucesso, dá sucesso à emissora e aos programas e de repente ouve: 'Não preciso mais de você, tchau'."

Yas: 'Reclamona, Madonna devia ter ficado em casa em vez de vir ao Brasil'

Madonna, 65, anda incomodada com o calor do Rio de Janeiro - e já reclamou até do barulho feito pelos fãs na calçada. A cantora chegou na última segunda-feira (29) à Cidade Maravilhosa para sua The Celebration Tour e se apresentará no sábado (4), na praia de Copacabana.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, pensa que a popstar está passando do ponto em suas reclamações. "Madonna, com relação ao sol do Rio de Janeiro, não posso fazer nada por você, porque é assim desde que o mundo é mundo. Ela quer que diminua a intensidade do sol, quer que tampe a piscina... Por que é que não ficou em casa descansando então? Estou indignada!"