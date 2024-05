De falta de privacidade ao sol quente: as reclamações de Madonna

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais quentes do país, mas para o carioca da gema mesmo não reclama e até gosta. Tanto que não se importa de suar bicas só para ficar em frente ao Copacabana Palace esperando Madonna aparecer na janela. Mas o problema é justamente esse: a diva do pop anda incomodada com o calor e já até reclamou do Sol - e do barulho feito pelos fãs na calçada.

A cantora chegou na última segunda-feira (29) para sua The Celebration Tour, e se apresentará no sábado (4) em frente ao hotel onde está hospedada. E apesar de toda recepção de rainha, ela vem reclamando bastante.

Segundo profissionais que trabalham na produção e no hotel, ela pediu que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace para que moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, não a vissem. Não adiantou: quem mora na cobertura, como a socialite Narcisa Tamborindeguy, consegue acompanhar a movimentação, e a estrela se mostrou bastante incomodada.