Selena Gomez lambe partes íntimas do namorado em capa de livro

Selena Gomez, 31, lambeu as partes íntimas do namorado, o produtor musical Benny Blanco, em capa de livro. A cantora e atriz compartilhou as fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em fotos divulgadas no Instagram, Selena apareceu agachada lambendo as partes íntimas em um bolo. O doce era em formato de livro com um título sobre as receitas do produtor musical.

Enquanto Selena lambia, o namorado acompanhava toda a cena. O produtor musical estava ao lado da cantora e, depois, apontou para o bolo. Além do seu trabalho, ele tem divulgado seus dotes culinários.