'No Rancho Fundo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 20 a 25/05

Marcelo Gouveia afirma a Artur que ainda ama Quinota. Nastácio pede para conversar com Caridade. Fé e Esperança conseguem enganar Seu Tico Leonel para conseguir dinheiro do parente. Artur e Marcelo brigam por causa de Quinota. Blandina vai com Deodora até o cabaré, mas dispensa sua ajuda ao encontrar Zé Beltino. Quinota estranha ao ver Blandina com Zé Beltino no hotel. Tia Salete e Floro Borromeu se beijam novamente. Blandina finge querer ser amiga de Margaridinha e Benvinda, e Quinota percebe a felicidade de Zé Beltino ao lado da moça. Quinota e Marcelo se reencontram.

Sexta-feira, 24 de maio

Marcelo Gouveia pede perdão a Quinota, que consente. Blandina admira Quinota. Artur sofre ao pensar em Marcelo com a noiva. Zefa Leonel estranha a ausência do marido em seu quarto. Marcelo engana Seu Tico Leonel, que acredita ter tido um sinal divino com a "volta" de Primo Cícero, supostamente morto. Marcelo alerta Deodora sobre a crença de Seu Tico Leonel. Deodora engana Seu Tico Leonel e pede para conhecer Primo Cícero. Nivalda e Sabá Bodó constrangem Zefa Leonel e Quinota. Caridade surpreende Deodora em sua casa. Artur evita Quinota.

Sábado, 25 de maio

Quinota estranha o comportamento de Artur. Guilherme Tell incentiva Artur a esquecer o passado de Quinota com Marcelo. Deodora e Caridade selam um pacto de segredo sobre o cabaré, na frente de Primo Cícero e Seu Tico Leonel. Quinota sofre um acidente ao ajudar Juquinha, e Marcelo a socorre. Deodora visita a Gruta Azul com Seu Tico Leonel. Alba orienta Artur a levar Guilherme para o hospital. Deodora se aproxima de Seu Tico Leonel. Artur vê quando Marcelo entra no hospital com Quinota.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.