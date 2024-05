Emoção genuína no RS prova que 'lado repórter' é o forte de Patrícia Poeta

Os apresentadores Leão Lobo e Yas Fiorelo elogiaram a forma como Patrícia Poeta, 47, entregou-se à emoção de reencontrar inesperadamente uma prima sua, Nete, ao voltar a São Jerônimo (RS) para uma matéria do programa Encontro (Globo). O município também foi devastado pelas enchentes que afetaram boa parte do Estado.

Para Yas Fiorelo, o momento de emoção espontânea no Encontro ajuda a dar uma ideia mais palpável da dimensão da tragédia gaúcha. "Esse vídeo do encontro das duas é muito emocionante. Mostra que, por mais famosa que a pessoa seja, estamos diante de uma tragédia que atinge a todos. Uma coisa muito íntima e muito verdadeira do quanto essa crise climática é real."

Leão Lobo concorda que o encontro de Poeta com a prima de fato arrebatou a audiência do matutino global. "Foi uma emoção genuína. Todo mundo ficou tocado com esse momento do programa", apontou, no programa Splash Show.