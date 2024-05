Água Até Aqui mostra a dimensão de tragédia através da arte

A cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul impacta pelas cenas da água tomando cidades. Para além das notícias, a arte ajuda a dar a dimensão do estrago. O projeto Água Até Aqui já pode ser visto em ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Curitiba. Uma ideia simples - porém poderosa - de adesivar um ponto em 5 metros de altura escrito justamente o nome do projeto. Até aquele ponto onde você vê o adesivo é onde a água chegou em alguns lugares do Rio Grande do Sul.

Olha para cima e se dar conta de onde a água chegou impacta de outra forma quem está acompanhando as notícias somente pelas telas do celular, computador ou tv. A linha é alta. Mesmo para instalar esses adesivos, muitas vezes é preciso escada.

Colocação do adesivo do projeto Água Até Aqui Imagem: @daniel_pinheiro_photography

A medida varia um pouco dos 5 metros propostos, sem perder o choque de ver a altura em que água chegou. "A mobilização inicial se deu por iniciativa dos amigos do Rio Grande do Sul que moram em São Paulo e chamaram os demais para unir forças e realizar a ação inicial. Adesivar em alguns pontos estratégicos da cidade, registrar, postar e divulgar para a mídia", explica Daniel Martins Pinheiro, um dos organizadores do Coletivo Água Até Aqui, formado também por Mari Camardelli, Rodrigo V. Cunha, Gab Gomes, Marcos Oliveira, Priscila Milk, Beto Bina, Natália Ferreira, Felipe Villela e Renato Ferreira Amaral.