Kobra e a superação por meio da arte

Hoje comemora-se no Brasil o dia do Graffiti. A data é uma homenagem a um dos precursores do estilo no país, o artista plástico etíope, naturalizado brasileiro, Alex Vallauri, que faleceu exatamente há 37 anos. E foi há 37 anos também que começou a trajetória arstítica de Eduardo Kobra, um dos nomes mais reconhecidos internacionalmente da arte urbana brasileira. Nesta data para celebrar a arte urbana brasileira, falamos com ele sobre sua trajetória, a cena atual no Brasil, a importância da primeira geração nos anos 80 e como as dores enfrentadas durante a pandemia impactaram seu trabalho.

Última vez que nos falamos foi durante a pandemia. Seu trabalho serviu de inspiração para muita gente nesse período, como a obra A Mão de Deus. O que a pandemia significou no seu trabalho e como suas obras tocaram as pessoas? Imagino que ouviu muitos relatos sobre esse impacto.

A pandemia foi um período em que todas as minhas bases de sustentação foram afetadas. Eu fiquei com problemas sérios de saúde e não podia mais sair para trabalhar. Também tive o falecimento da minha filha. Foi um período realmente muito difícil, no sentido de que tudo que havia construído até aquele momento desmoronou e percebi que muitos valores que estavam alicerçados na minha vida não serviram para nada. Eu realmente me alicercei na fé em Deus e esse mural foi um marco durante esse período. O que me surpreendeu foi a quantidade de relatos na internet de pessoas que interagiram com essas obras. Fiz algumas outras produções na pandemia, justamente com o intuito de trazer, de alguma forma, contentamento, alívio, esperança, perseverança e fé para as pessoas que estavam passando por todo tipo de desafio, mas, especialmente, para pessoas em situação de rua. Pude fazer algumas ações, leiloando peças de serigrafia e pude beneficiar cerca de 25 mil pessoas em situação de rua com alimento nesse período, com uma parceria com refugiados. Fiz um leilão de um cilindro de oxigênio, arrecadando cerca de R$ 700 mil, que revertemos para a compra de duas usinas de oxigênio em Manaus. Foi um período de muito aprendizado, de encontrar forças para sair desse lugar difícil. Eu consegui reverter essa situação, pude erguer a cabeça, seguir em frente e perceber, também, que essas mensagens que eram pertinentes à minha realidade puderam transformar a vida de milhares de pessoas. Até mesmo outros painéis que fiz na sequência, como alguns dentro de unidades de saúde, como o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é um painel que acabou trazendo um ponto de equilíbrio entre ciência e fé, com a mensagem de que vale a pena continuar sonhando e que a vida ia voltar à normalidade.