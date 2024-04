A escultura gigantesca de Amelia Toledo

O mundo dos recordes lista as mais variadas categorias, inclusive, claro, arte. Uma busca por maiores esculturas resultará em estruturas de quase 200 metros, imponentes. Para quem enxerga arquitetura como elementos escultóricos em larga escala, alguns prédios chegam a quase um quilômetro. Todos exemplos gigantes. Uma obra brasileira, no entanto, tinha um potencial de deixar todas essas para trás, a escultura Sete Ondas - Uma Escultura Planetária, de Amélia Toledo.

Obra Sete Ondas, de Amelia Toledo, no jardim de esculturas do MAM em São Paulo Imagem: André Deak/Arte Fora do Museu

A artista paulistana está com a exposição Amelia Toledo: Paisagem Cromática no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE) onde é possível ver a ligação dela com a natureza e com o espaço público. O trabalho mais monumental no catálogo não está ali fisicamente. Na verdade, não caberia no museu. É justamente Sete Ondas - Uma Escultura Planetária, a obra auto explicativa em sua escala .

Amelia morreu em 2017 e não conseguiu concluir na totalidade essa escultura. Planetária é a dimensão proposta pela artista, que deixou duas partes dela concluídas, uma no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília e outra no Jardim de Esculturas do Mam, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Sete ondas de metal em cada um dos lugares. Outras ondas eram previstas pelo mundo inteiro, tornando ela uma escultura, de fato, planetária (como é possível ver no mapa abaixo).