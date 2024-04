Um mural renasce em São Paulo

No último mês, o cenário mudou. Os 384 m² deste pedaço histórico da arte urbana brasileira voltou a ser visto em sua totalidade por quem passa pela rua Nestor Pestana. O restauro mostra como ficaram as 1,2 milhões de pastilhas de vidro que compõe a obra monumental. Do incêndio de 2008 até agora, a cidade mudou muito. As raras empenas com arte se multiplicaram. Faltava esta para completar e reivindicar seu espaço na história da arte urbana de São Paulo.