Duas décadas de Choque Cultural

Nesses 20 anos, vários artistas passaram pela Choque, sendo representados ou em parcerias. Inclusive com artistas estrangeiros, principalmente com a exposição que vocês realizaram em 2011 no Masp e por toda a cidade. Como se deu essa processo de internacionalizar a Choque e também virar uma referência para quem visita o país e conhecer os artistas brasileiros?

R: A Choque nasceu bem internacionalizada. Antes mesmo de abrirmos as portas para o público, recebemos o inglês Tristan Manco, com quem faríamos uma longa parceria. Ele estava escrevendo o livro GraffitiBrasil lançado em 2005 pela Thames and Hudson em inglês: o primeiro livro internacional falando da cena brasileira (escrito praticamente dentro da Choque). Fizemos um grande investimento para levar muitos artistas para exporem fora do Brasil e trouxemos cenas inteiras de outras culturas, como as Japan Pop Show, as Made in America, as Buenos Aires en Choque... foram dezenas de artistas indo e vindo dentro dos nossos programas de intercâmbio. Fomos muito voluntaristas nessas iniciativas e nunca tivemos nenhum subsidio ou facilitação. Foi tudo na raça mesmo!

Mariana Pabst Martins na Choque Cultural Imagem: Divulgação

Os artistas da Choque sempre tiveram um perfil muito diferente nas técnicas, mas com uma unidade de conceito muito forte que eu vejo como um selo da Choque. Como se dá esse processo de seleção de quem participa e o que une os artistas?

R: A seleção que temos hoje foi sendo feita lentamente. Ficaram conosco os artistas com quem temos mais afinidade pessoal mesmo. Porque arte é maratona, é longo prazo, as carreiras amadurecem devagar e com muito trabalho. E eu - que atualmente faço mais pessoalmente a curadoria - prefiro fazer um trabalho mais aprofundado com cada artista. Mas ao mesmo tempo, como tenho feito muitas exposições com grandes instituições (Masp, USP, Sesc, Farol Santander, CCBB) eu posso ampliar o escopo dos artistas com quem eu trabalho. Na série de exposições Xilograffiti que eu fiz com os SESCs Consolação, Mogi e Araraquara, no ano passado, chamei muitos artistas de todas as regiões do Brasil, de todas as idades, famosos e desconhecidos. Um festival de arte generativa que eu fiz por três anos, desde a pandemia, para o painel de led do Farol Santander movimentou trinta artistas.

Exposição da galeria Choque Cultural Imagem: Divulgação

A Choque está com uma exposição comemorando esses 20 anos. O que podemos encontrar nessa seleção especial de aniversário?

É um ano todo que vamos comemorar: vamos ter grandes exposições individuais como foi a do Melim em março e também algumas coletivas para mostrar o time todo junto - nas coletivas também estamos convidando alguns artistas que fazem parte do nosso círculo próximo embora não sejam representados oficiais, como Erica Mizutani, Presto, Soberana Ziza e Carlos Dias.

A Choque Cultural fica na alameda Sarutaiá, 206, no Jardim Paulista, em São Paulo. Aberta de terça a sexta das 11h às18h e sábado das 10 às 17h.