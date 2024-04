Campinas ganha museu a céu aberto

São nove artistas os responsáveis pelas intervenções no espaço público de Campinas, em sua maioria residentes na própria cidade, valorizando a produção local: Marta Christine Henriksen (Miss), Ewerton Ephifania, Drink, Sara Rezende, Gabriel Scapinelli, Robinson José da Silva e Simone Siss. A previsão é das obras estarem concluídas em maio, quando o público poderá participar das visitas guiadas pelas artes.

Para além das intervenções no espaço físico, as obras contarão com recurso de realidade aumentada para que as pessoas possam ter uma experiência imersiva com cada obra no local. Cada arte realizada ali também será transformada em NFT. "Queremos suscitar um mergulho na arte. Tanto em sua forma física, da rua, quanto digital. A proposta também é propor um diálogo com o dia a dia da cidade por meio da arte urbana que é tão democrática e aberta", conclui Gim.