O Lênin do fim do mundo

Durante a história, a arte muitas vezes foi usada como forma de mostrar poder. Uma representação artística de um líder em um lugar era sinal de conquista. A arte como meio de carimbar a tomada de algum lugar. Era um aviso a quem chegasse a estas terras que agora elas estavam sob novo comando. Não importa quão distante ou pouco habitado fosse esse lugar. Até mesmo a Antártida tem uma estátua para marcar um território.

Uma arte soviética em uma área que hoje não tem mais ligação alguma com qualquer país do bloco. Localizado no continente antártico, em um lugar que leva o sugestivo nome do Polo da Inacessibilidade, segue em pé um busto do líder da revolução soviética, Vladimir Lênin. A história desse pedaço de arte em lugar remoto - 2 mil quilômetros distantes de qualquer costa - começa em 1957.

Em dezembro daquele ano, 32 exploradores soviéticos partiram da base costeira rumo ao ponto mais remoto do continente, o Polo da Inacessibilidade. Com a Guerra Fria am andamento, a União Soviética queria superar os EUA, que tinham estabelecido uma base no Polo Sul um ano antes. Dez tratores modificados com trenós foram enviados em um comboio através da neve levando a estátua e a estação de pesquisa a ser instalada no lugar mais inacessível do mundo.