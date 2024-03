Olhe para o chão de São Paulo para ver (ou ler) a obra de Regina Silveira

Em janeiro lembramos nessa coluna da obra de arte em espaço público mais antiga da cidade de São Paulo, o Obelisco do Piques. A arte na cidade está quase sempre associada a paredes, ao vertical. Quase sempre, não sempre. A poucos passos do obelisco podemos encontrar a Biblioteca Mário de Andrade, por si só um marco da arquitetura art déco de São Paulo construída em 1952 e assinada pelo francês Jacques Pilon. Ainda no conjunto, é possível ver a escultura do poeta Luiz Vaz de Camões, de autoria de José Cucê.

Estátua de Camões em frente à biblioteca Imagem: Getty Images

Novamente, o olhar aqui é para o vertical. Porém, ao baixar o olhar das paredes para o chão, encontra-se uma pequena joia da arte urbana na cidade.

A biblioteca antes de receber o piso de Regina Silveira Imagem: Divulgação/Jose Cordeiro/SPTuris

Assinada pela artista plástica Regina Silveira, a obra Paraler é uma grande intervenção urbana inaugurada em 2015 nas calçadas em torno do prédio. O imenso mosaico tem cerca de mil metros quadrados e se estende entre as duas entradas do prédio, na Rua da Consolação e na Avenida São Luís, e levou mais de dois anos para sua construção.