O obelisco não foi a obra principal ali, mas sim um resto. A partir da obra de alargamento das ladeiras do Pique e da Palha, do largo e do chafariz que existia no local, o engenheiro militar Daniel Pedro Müller solicitou que com a sobra da construção o pedreiro Mestre Vicentinho fizesse o obelisco. Assim nasceu a primeira obra de arte urbana oficial da cidade.

O complexo das obras do Largo da Memória visava a facilitação da comunicação entre São Paulo e o interior. Não por acaso, ficava na fronteira do que era conhecido como "Cidade Nova", ou seja, o outro lado do rio que corria ali, o Anhagabaú. O lugar virou ponto de parada de quem buscava água potável no chafariz, descanso, já foi também lugar de comércio de escravizados e hoje é uma praça quase esquecida no meio do centro.

O largo passou por algumas reformas nesses mais de dois séculos. Entre as mudanças, as grades saíram e a água também já não se encontra ali para ser bebida. A hostilidade representada pelo cerco se foi, mas o acolhimento de um lugar para descanso e beber água potável também não se encontram mais. Já o monumento segue praticamente igual. Engolido pela cidade que cresceu e quase esquecido em um largo que leva curiosamente o nome de memória.