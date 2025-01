Artista visual Carol Vigna representa o Brasil em Paris

A artista visual brasileira Carolina Vigna apresenta sua nova exposição, intitulada "Cadernos de Viagem: Monotipias", no Maison de La Recherche da Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. A abertura será no dia 30 de janeiro de 2025, das 16h às 18h, com entrada gratuita. A mostra permanecerá em exibição até 6 de março de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Imagem: Divulgação

A inauguração contará com uma conferência da própria artista, realizada em português, seguida de uma demonstração ao vivo da técnica de monotipia em gelatina utilizada nas obras. As monotipias produzidas durante a demonstração serão distribuídas gratuitamente aos participantes.