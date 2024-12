Como eles se conheceram - Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip

No dia 22 de julho de 1939, o rei George VI, da Inglaterra, e sua família subiram o rio Dart a bordo do iate real Victoria and Albert e ancoraram no Dartmouth Royal Naval College, onde o rei havia servido como cadete. Ele planejava visitar sua antiga moradia e também seu primo, Lorde Louis Mountbatten, e sua família. Enquanto o rei e Mountbatten passeavam pelo campus, as filhas de Mountbatten, Patricia e Pamela, brincavam com as filhas do rei, a princesa Lilibet, de 13 anos (futura Rainha Elizabeth II), e sua irmã Margaret, de nove anos, na casa do almirante Sir Frederick Dalrymple-Hamilton, que administrava a faculdade.

Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip Imagem: Reprodução

Durante as brincadeiras das meninas, o sobrinho de Mountbatten, príncipe Philip da Grécia, de 18 anos, que era cadete na faculdade, parou para uma visita. De acordo com Marion Crawford, governanta de Lilibet, Philip se juntou às brincadeiras no chão com trenzinhos. "Estávamos comendo biscoitinhos de gengibre e tomando limonada, e ele também se serviu", relembrou Crawford. "E então ele disse: 'Vamos às quadras de tênis para nos divertir a valer pulando as redes.'"