Campo de Marte recebe encontro e exposição de carros antigos

Com a expectativa de reunir 1.500 automóveis antigos, incluindo clássicos, hot rods e caminhões, a 6ª edição do Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte será realizada neste final de semana, dias 23 e 24 de novembro, com visitação gratuita. O evento acontece no Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

Imagem: Leonardo Figueira/Divulgação

Organizado pela Relicário Autos Antigos, que são os mesmos organizadores do Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de Águas de Lindóia, o maior na América Latina, e realizado pelo Rotary Club de São Paulo Norte em apoio à Fundação Rotária, o evento beneficente espera atrair 20 mil pessoas no fim de semana. São aguardados colecionadores, clubes de automóveis antigos, comerciantes do setor, restauradores e pessoas em busca de peças para restaurar seu veículo antigo.