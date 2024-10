Com 65 mil quilômetros de trilhas, as montanhas da Suíça são um playground para caminhantes na natureza. E para quem está em Lucerna, uma fotogênica cidade medieval com lindas pontes no lago de mesmo nome, a melhor montanha dos arredores a ser explorada é o Mount Riggi, nosso destino do segundo dia.

Trocamos as bikes e os capacetes do dia 1 por botas de trekking. E voltamos a usar o Swiss Travel Pass: primeiro, para pegar um barco até a bela Weggis; e depois, para subir de bonde dali ao alto do monte, com 1.798 metros de altitude.

Logo no início da trilha, o holandês radicado na Suíça Otto van Andel, nosso guia, explica as placas que identificam com cores os níveis de dificuldade dos percursos. Ao longo de 3 horas, caminhamos 12 quilômetros pela crista do Mount Riggi em vias das categorias T1 e T2, na régua que vai até o T6. Ou seja: os sobes-e-desces são suaves.

O tempo chuvoso nos priva do céu azul com sol, mas Otto sabe nos entreter liderando uma caça aos cogumelos locais — alguns venenosos e outros comestíveis.

A bela trilha Tell-Trail termina na estação do bonde que desce até a estrada. É onde pegamos, pontualmente conforme o aplicativo do Swiss Travel Pass aponta, o transporte que nos leva ao fundo do cênico Vale de Muotathal, base do nosso pernoite.