É um processo natural que ocorre nas proximidades das duas regiões mais frias do planeta, os Polos. Na prática, o sol fica visível no céu durante 24 horas. Isso ocorre em razão da inclinação do eixo de rotação da Terra, fazendo com que — em torno do solstício de verão — a região receba radiação solar durante todo o dia, inclusive à meia-noite.

No Hemisfério Norte, pode ser observado acima do Círculo Ártico até o Polo Norte Geográfico (entre as latitudes 66°33'N e 90°N).

A partir do Círculo Polar, o número de dias com sol da meia-noite aumenta, chegando a seis meses do ano, exatamente no Polo. Mas, o que ocorre no Polo não se aplica à toda região polar. Quanto mais próximo do Polo, maior o número de dias com o sol da meia-noite.

Na parte Meridional do globo, a Antártica, acontece seis meses depois. Neste caso, entre a linha imaginária chamada Círculo Antártico e o Polo Sul, 66°33' S até 90°S, respectivamente.

Além da Noruega, outros sete países possuem territórios na região do Círculo Ártico: EUA (estado do Alasca), Canadá, Dinamarca (ilha da Groelândia), Islândia, Suécia, Finlândia e Rússia. Assim, você pode escolher onde ir para apreciar aquele belo espetáculo da natureza.