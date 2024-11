A chegada de Critóvão Colombo à ilha Hispaniola transformou o trafego marítimo da região. O fluxo de navios aumentou, a ilha passou a ser fundamental para rota comercial e para o tráfico de escravos, além disso, com o Novo Mundo, a disputa entre as potências europeias pela colonização das Antilhas também refletiu no trânsito de navios.



Mais gente circulando, as características naturais da região e a falta de infraestrutura de algumas tripulações naquela época desenham a tríade de fatores que explica a ocorrência de tantos acidentes marítimos na região.



O mar do Caribe é conhecido por suas ondas fortes e marés. A região também fica mais suscetível a tempestades tropicais a depender da época do ano e conta com recifes submarinos e bancos de areia que representam perigos para a navegação. Tudo isso, aliado a conflitos e ataques de piratas, fizeram da região um lugar conhecido por grandes naufrágios que impediram suas tripulações de chegarem ao destino final.

Parte desta história você conhece no passeio pela zona colonial. Em frente ao Rio Ozama e próximo ao mar, está o Museu de las Atarazanas Reales. A imponente construção do século 16 abrigava um estaleiro naval, conhecido como atarazana, onde eram construídos e consertados os navios que percorriam as rotas comerciais do Novo Mundo.