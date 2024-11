O dia romântico começa com o café da manhã em uma sala elegante com lareira. Depois, pode continuar com um vinho ao redor da fogueira no jardim. No fim da tarde, é a wine hour, com vinho servido gratuitamente. Para a noite, reserve uma mesa no Victor, o restaurante do The Genevieve onde ostras, salmão e wagyu são grelhados no exclusivo forno Josper a carvão.