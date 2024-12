Múmias com línguas de ouro indicam rituais para vida após a morte no Egito

Línguas douradas e unhas de ouro. Uma missão arqueológica descobriu estes detalhes em 13 múmias durante uma escavação no Egito, que ocorreu entre novembro e dezembro deste ano.

Detalhes em ouro e novas tumbas

Foram mais de 300 múmias descobertas no local. As escavações revelaram restos mortais que, segundo os pesquisadores, permitem aprofundar conhecimento sobre práticas funerárias, vida religiosa e atividade monástica no Egito Antigo. A missão foi feita pelo Instituto de Estudos do Antigo Oriente Próximo da Universidade de Barcelona, na Espanha.

Treze múmias tinham línguas douradas. De acordo com os pesquisadores, isso seria um símbolo de preparação para a vida após a morte. Uma delas também tinha uma placa de ouro decorando as unhas.