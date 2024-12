Usado por Lula, chapéu Panamá pode levar meses para ficar pronto

O presidente Lula usou um chapéu Panamá ao sair do hospital neste domingo (15), após receber alta. O acessório é feito de palha com uma faixa preta, e tem origem no Equador.

Entenda

Chapéu tem origem no Equador. Peça é feita com toquilla, um tipo de palha que só cresce na região e que sai de uma planta parecida com uma palmeira. A palha é cozida com enxofre para que suas fibras fiquem brancas e macias.

Peça é feita de forma artesanal e trabalho pode demorar meses. Os chapéus são confeccionados por famílias no Equador, em especial na cidade de Cuenca. O trabalho pode levar dias ou meses, a depender da qualidade da palha.