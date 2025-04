Da it-girl dos anos 1970 ao rapper em 2025, flare é calça da vez para todos

Nem skinny, nem relaxed — talvez um pouco dos dois. A calça flare é a protagonista do momento entre as modelagens de jeans. Como em uma viagem ao passado, mais especificamente à década de 1970, a peça, conhecida por seu corte ajustado até os joelhos e pela abertura ampla nas barras, atualmente ocupa o posto de roupa-desejo em 2025.

Em fevereiro, Kendrick Lamar provou isso ao estampar manchetes com uma jeans flare, parte do figurino para apresentar-se no intervalo do Super Bowl.

Na perfomance, a calça da Celine, voltada (até então) comercialmente para o público feminino e desenvolvida por Hedi Slimane, transformou-se em um item de desejo - tanto para mulheres como para homens e à venda por US$ 1,2 mil, cerca de R$ 7 mil. Para os que estavam acostumados a ver grandes estrelas do rap vestindo roupas majoritariamente largas, o artista desfilava uma agradável surpresa.