Diretor criativo diz ter sido agredido em desfile na SPFW: 'Fui humilhado'

Fonsec diz que as meninas sentaram, até que chegou a vez do casal se direcionar a ele.

[Eles viraram para mim e falaram] 'Querido, você consegue sentar numa boa para a gente assistir o desfile?'. Lembrando, o desfile lotado, e eu falei que não ia conseguir [sentar naquele momento]. Pronto, foi isso de primeira. A mulher então disse que queria assistir o desfile e que eu estava atrapalhando.

Fonsec

Segundo ele, para evitar confusão, acabou virando de costas para o casal. Foi nesse momento que, segundo ele, o casal se exaltou.

Virei de costas porque achei um absurdo ela sentada e eu em pé, porque ela sentada conseguia assistir o desfile. (...) Ela então tocou mais forte assim no meu braço e falou 'você não vai sair daí? Você tem certeza?'. Daí começou a exaltação da coisa.

O momento viralizou nas redes sociais. No vídeo, é possível ver um homem falando no ouvido do diretor criativo quando uma mulher loira surge o agredindo com empurrões e gritos. Trata-se de Fabricio Viana e da neurologista Juliana Dias. Os dois possuem foto ao lado de Walério Araújo, quem Fabrício chamou de amigo em publicação.

Splash fez contato com ambos. Fabricio explicou que foi ao SPFW prestigiar o amigo Walerio Araújo. "Infelizmente, devido ao trânsito intenso de São Paulo, chegamos em cima da hora. Nossos convites eram para as fileiras B, mas acabamos nos sentando nas cadeiras da fileira D, pois nosso objetivo principal era celebrar o desfile e o sucesso do nosso amigo".