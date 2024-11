Alê Youssef é o novo colunista do UOL sobre cultura e economia criativa

Como Secretário de Cultura, ele também se orgulha de ter assumido a responsabilidade, a convite do então prefeito Bruno Covas, entre 2019 e 2021, "no momento mais obscuro de ataques à cultura por parte do governo Jair Bolsonaro".

"Resistimos com um intenso calendário cultural, incluindo o Verão sem Censura, o maior Carnaval de rua, a maior Virada Cultural, com dois prêmios APCA conquistados (Jornada do Patrimônio e o show Amarelo, de Emicida, no Theatro Municipal). Foi importante apoiar tanto o nosso audiovisual via SPCine, proporcionar a explosão dos megapainéis de arte urbana com o Museu de Arte de Rua — programa que foi capa até do New York Times —, espalhar as placas azuis de memória paulistana na cidade toda e fazer o plano de Amparo à Cultura no mais grave período pandêmico", relembra.

Já como Coordenador de Juventude, Youssef revela apreço especial por algumas conquistas: "Tenho muito carinho das 64 pistas de skate que fizemos e do amplo apoio à cultura jovem, especialmente o hip hop e a música eletrônica da época", menciona.

